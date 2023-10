L’ex portiere nerazzurro, Daniele Padeli, ha detto la sua su Antonio Conte, suo vecchio allenatore ai tempi dell’Inter: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di Radio Tv Serie A, Daniele Padelli ha parlato di Antonio Conte, suo ex allenatore all’Inter ma anche di Lazar Samardzic.

SU SAMARDZIC – «Io sarei stato comunque felice; se fosse andato all’Inter l’avrei seguito anche lì, sono tifoso dell’Inter da quando sono bambino. Felicissimo che sia rimasto qua perché ha grandi qualità e riuscirà a crescere e a fare ancora meglio. È conscio del fatto che rimanere a Udine un altro anno sia stata la scelta giusta per riuscire a esplodere più di quanto si è visto ora. Questa piazza per lui può essere davvero un grande trampolino di lancio».

SU CONTE – «Conte è molto forte, in tutto. Lui è metodico e cura ogni singolo dettaglio di qualsiasi cosa. È nato per allenare ed essere al comando di una “nave”; deve avere sotto controllo qualsiasi cosa. Mentalmente è fortissimo e riesce a trasmettere alla sua squadra una carica che raramente ho visto. È anche molto preparato tecnicamente. È nato per vincere e mi auguro presto di vederlo su una panchina; non saprei su quale, ma una squadra che ha lui come guida è molto probabile che vinca qualcosa».

