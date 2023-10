I nerazzurri hanno ritrovato praticamente tutti i nazionali reduci dagli impegni in giro per il mondo; ora li attende un tour de force.

L’Inter si sta mettendo alle spalle la seconda pausa delle nazionali di questa stagione, a metà novembre ci sarà l’ultima per il 2023, quando l’Italia si giocherà la qualificazione ad Euro 2024.

I rientri

Molti dei nerazzurri hanno brillato nelle rispettive rappresentative: Calhanoglu si è qualificato alla rassegna continentale, Dumfries si è guadagnato un rigore contro la Grecia, Frattesi ha segnato contro Malta e ha giocato titolare a Wembley. Insomma Inzaghi troverà giocatori magari non proprio riposati ma almeno con il morale alto. Oggi ad Appiano Gentile c’erano tutti tranne Alexis Sanchez che con ogni probabilità si vedrà domani.

Alexis Sanchez

Il piano

La Gazzetta dello Sport prova a ipotizzare le prossime formazioni dell’Inter: sabato inizia un altro tour de force. La rosea si concentra solamente sulle prime 3 gare, Torino, Salisburgo e poi Roma: Thuram e Lautaro Martinez dovrebbero essere titolari in tutte quante. È ancora presto per ipotizzare gli 11 che dopodomani alle 18 affronteranno i granata di Juric ma qualche indicazione già c’è. Barella potrebbe riposare almeno inizialmente visto che ha giocato tutti i 90 e passa minuti in Inghilterra; al suo posto dovrebbe esserci proprio Frattesi. Il regista Calhanoglu è intoccabile e alla sua sinistra ci sarà Mkhitaryan che ha detto addio alla nazionale armena e quindi si è allenato con calma e concentrazione in questi giorni. Mancheranno solamente Cuadrado e Arnautovic che potrebbero recuperare per inizio novembre.

