Giancarlo Padovan ha commentato le recenti dichiarazioni del difensore dell’Inter Francesco Acerbi dopo il pareggio col Genoa

A margine del pareggio di 1-1 tra Genoa e Inter, Giancarlo Padovan a Radio Sportiva torna sulle dichiarazioni rilasciate da Francesco Acerbi, definendole insensate e fuori dal mondo.

LE PAROLE- «Acerbi vive in un altro mondo perché la prima conferenza stampa l’Inter ha detto che l’obiettivo era di vincere lo scudetto. Quindi Acerbi fuori strada. Poi non so quando la Juventus ha speso 200 milioni, quest’anno no sicuro. Ne ha spesi tanto, se li ha spesi, due mercati fa. E poi chi spende tanto non significa che vince, vedi Chelsea e Manchester United. Mi pare un’uscita sia fuori tempo, che fuori contesto. Uscita fuori dall’ordinario»

L’articolo Padovan al veleno contro Acerbi: «Vive in un altro mondo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG