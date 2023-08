Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato di Juve nel giorno della partita contro il Bologna. Le sue dichiarazioni

A Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla Juventus.

IN COSA CAMBIA QUESTA JUVE – «C’è Cambiaso al posto di Kostic e questo gli consente di entrare nel campo e fare il mediano in certe partite. Ha offerto protezione ad Alex Sandro poi. Weah ha spinta, maggiore freschezza rispetto a Cuadrado. Poi la squadra ha pressato più alto, credo che delle novità ci siano. Alla Juve manca un centrocampista metronomo, Allegri si è inventato Locatelli e per ora va bene, sempre in attesa di Pogba».

