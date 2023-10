Giancarlo Padovan, negli studi di Sky Sport, ha così parlato delle scelte della FIGC su Zaniolo e Tonali nelle ultime ore.

LE PAROLE – «Hanno fatto bene Spalletti e la FIGC a rimandare i giocatori a casa, al di là del fatto che potessero o meno giocare non c’è serenità, come non c’è nel resto del gruppo. La preoccupazione in qualche modo turba l’atmosfera di chi deve giocare».

