A Sky Sport parla Padovan che discute della vittoria dell’Inter contro il Torino mettendo in luce alcune lacune.

Parla così a Sky Sport, Padovan che analizza la vittoria dell’Inter contro i granata del Torino, facendo riferimento anche alle lacune: “Si è rischiato di entrare in un tunnel difficile e i fischi di San Siro prima del gol erano esemplificativi. Ma l’Inter non è uscita dal tunnel vedendo la partita di ieri. Troppo poco, primo tiro in portiere solo al 65′. Io sono pro Inzaghi perché un avvicendamento è pura follia.“

Sede Inter

Conclude così il giornalista: “Ma il gioco dell’Inter vive di qualche bagliore individuale, respira solo al momento. Respirerà di più in Champions League se farà risultato col Viktoria Plzen. Secondo me vincerà anche se la qualificazione la vedo impossibile. C’è ancora tanta strada da fare.”

Alessandro Matri a DAZN parla dell’ambiente nerazzurro: “La riunione ad Appiano penso che sia stata organizzata dalla società per rafforzare l’allenatore, Simone Inzaghi. Non c’era da alcun campanello d’allarme: il fine penso fosse quello di ricompattare la squadra ed invitare tutti alla responsabilità.“

