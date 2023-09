L’opinionista Giancarlo Padovan ha espresso il suo parere sulla composizione dei gironi di Champions League delle italiane.

Giancarlo Padovan su Calciomercato.com ha avvisato l’Inter e non solo riguardo il cammino in Champions League. “Tecnicamente parlando, è andata bene a tre italiane su quattro. Il Napoli, anche perché era testa di serie, l’Inter e la Lazio. Tuttavia io non ritengo che il Milan sia spacciato: non è scritto da nessuna parte che Paris Saint Germain e Borussia Dortmund siano più forti e, quanto, a gironi ‘impossibili’, il Napoli ha dimostrato, lo scorso anno, quanto fosse fallace, per esempio, la presunta superiorità del Liverpool”.

esultanza gol Joaquin Correa

“Il Milan che, per me, gioca il calcio più europeo tra tutte le italiane, avrà la leggerezza di chi, in pura teoria, è già spacciato, dunque potrà essere sia sorprendente, sia misterioso. Piuttosto sono Napoli, Inter e Lazio a non poter sbagliare. Se si eccettua il Real, i campioni d’Italia affronteranno avversari modesti (Braga e Union Berlino), l’Inter ha già battuto il Benfica e, ove mai non ce la facesse, può sempre rifarsi con Salisburgo e Real Sociedad, la Lazio non vale l’Atletico Madrid (ma se la può giocare), mentre deve battere Feyenoord e Celtic. Tre su quattro andranno agli ottavi, ma non sarà il Milan a restare fuori”.

