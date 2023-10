Padovan: «Inter Roma non sarà uno scontro diretto» Le parole del giornalista

Intervenuto negli studi Sky Sport, Giancarlo Padovan, ha parlato di Inter Roma

«Inter-Roma non è uno scontro diretto, i giallorossi sono nettamente inferiori. Chi dice che Mourinho ha una rosa da Champions secondo me non dice la verità. Ammesso che sia una rosa competitiva, ha un sacco di spine: Smalling, Renato Sanches e Dybala sono sempre infortunati. La rosa non è minimamente avvicinabile a quella delle grandi. Arriva a San Siro incerottata, ma da 5 risultati utili consecutivi. Venderà cara la pelle, ma sull’esito della partita non ho dubbi: vincerà l’Inter, e rischia di farlo anche in maniera larga. Quando l’Inter gioca ad altissima velocità è difficilmente, per non dire quasi impossibile, da contrastare»

L’articolo Padovan: «Inter Roma non sarà uno scontro diretto» proviene da Inter News 24.

