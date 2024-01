Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport della condizione fisica e degli obiettivi stagionali dell’Inter

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato dei prossimi obiettivi dell‘Inter ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

«Simone Inzaghi deve lavorare molto sulla brillantezza in questa parte della stagione se vuole puntare allo scudetto e alla Champion’s League. Se non vince la Supercoppa, non sarà un dramma. L’Inter è uscita dalla Coppa Italia e non è successo nulla»

