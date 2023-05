Giancarlo Padovan ha detto la sua sull’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez: con possibilità di vincere il Pallone d’Oro

Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato così della possibilità che l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez vinca il Pallone d’Oro.

LE PAROLE – «Forse non è il caso di fantasticare, ma se l’Inter dovesse vincere la Champions League e, magari, Lautaro Martinez lasciasse il segno, come è accaduto mercoledì sera, contro la Fiorentina, in Coppa Italia, chi non lo candiderebbe almeno al podio del prossimo Pallone d’Oro».

L’articolo Padovan: «Lautaro Martinez può vincere il Pallone d’Oro» proviene da Inter News 24.

