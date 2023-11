Giancarlo Padovan ha commentato così l’Inter di Simone Inzaghi: elogiando i nerazzurri per forza e soprattutto continuità

Ospite a Sky Sport, Giancarlo Padovan si esprime così sull’Inter.

LE PAROLE- «L’Inter dà segnali di forza e consapevolezza, segnale che, come giustamente dicono tutti, l’Inter ha due squadre, ha una rosa vasta, è la più forte, esprime un gioco vincente e convincente anche perché può alternare i suoi migliori giocatori con grande facilità. La consapevolezza nasce dal fatto che la squadra è sempre continuità e non mancano i gol davanti. Potevano mancare i gol di Lukaku ma Lautaro e quelli dei centrocampisti e di Thuram assicurano una presenza in area prima di tutto e poi in zona realizzativa che dà serenità. Nonostante il 3-5-2, il gioco dell’Inter è molto offensivo grazie alla spinta dei due esterni».

