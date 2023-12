Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato a Radio Sportiva delle ultime prestazioni dell’Inter di Simone Inzaghi

PAROLE – «L’Inter ha vinto sempre, ha perso una partita pareggiandone due. Non ho mai sentito critiche sull’Inter. Non le ho viste neanche in sogno. Casomai vedo che ogni tempo l’Inter ha qualche aiutino arbitrale. Tipo il gol col Genoa era nettamente irregolare per me. Nessuno ha scritto aiutino, l’Inter è in testa, ha perso una volta. Ieri ha deluso perché non c’è nessuna possibilità che la Juventus vinca lo scudetto».

