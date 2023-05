Padovan: «Non credo alla Juve in Champions, prevedo questa cessione importante». Le dichiarazioni del giornalista

Giancarlo Padovan ha parlato così su Sky Sport in merito alla situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus.

Le sue parole: «Vlahovic non ha fatto una grande partita, ma un grandissimo gol, un gol alla Vlahovic, da centravanti puro. Intorno a lui ruoterà molto del futuro della Juve. Se la Juve fa le coppe – io sono propenso a dire no per l’aria che tira – allora può diventare una cessione importante per riequilibrare quei soldi che non arriverebbero non facendo la Champions».

