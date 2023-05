Il Siviglia perde un titolare a pochi giorni dalla Juve? Infortunio con l’Espanyol per un giocatore degli andalusi

Tegola in casa Siviglia a pochi giorni dalla semifinale di andata di Europa League con la Juventus.

Intorno al 30′ il tecnico Mendilibar ha dovuto sostituire Suso, a causa di un infortunio muscolare al flessore. L’ex Milan è quindi in forte dubbio per il match in programma tra sette giorni giorni.

