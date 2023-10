Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato del momento del Milan dopo la sconfitta col PSG: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan ha dichiarato:

«Il Milan non fa gol e la squadra vista in Champions mi trasmette preoccupazione. Se Pioli è convinto di svoltare siamo tutti sereni, ma la squadra a Parigi non è sembrata unita, va bene tutto quello che diciamo sull’approccio positivo alla partita, ma poi perdi così… non va bene».

