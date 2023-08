L’opinionista Giancarlo Padovan ha detto la sua sulle qualità dell’attaccante del West Ham che è in trattativa con i nerazzurri.

Negli studi di Sky Sport Giancarlo Padovan analizza le qualità di Scamacca “Scamacca scelta giusta per l’Inter? Non lo so ma ha caratteristiche che richiamano quelle di Lukaku: forza fisica, struttura, performante nella velocità, attacca lo spazio, è bravo di testa e in linea di massima direi di sì”.

Gianluca Scamacca

“Dovrebbe esserlo, ma è comunque una scommessa, è stato solo un anno in Premier e avrebbe dare da tanto lì. Ma l’Inter ha già deciso mi sembra anche perché sta per cominciare il campionato e non può aspettare all’infinito. Lo vuole italiano Inzaghi, ne vuole uno che conosca il campionato italiano e vuole un giocatore pronto subito e Scamacca dovrebbe esserlo“.

