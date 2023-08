Padovan ha parlato della possibile formazione titolare della Juve di questa sera: «Incuriosito da Weah, finora ha fatto bene»

La Juve scende in campo questa sera contro l’Udinese e Giancarlo Padovan ha detto la sua sull’undici titolare che si aspetta di vedere scendere in campo. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Sono incuriosito da Weah, finora ha fatto bene. Gioca Cambiaso perché dal punto di vista di Allegri vuole confermare ancora di più che è difensivista. Kostic secondo lui è troppo offensivo, è una mia idea, nessuno me l’ha detto. Miretti? è uomo mercato, non capisco perché giochi. Non è ancora un giocatore da Juve, avrebbe bisogno di fare esperienza. Alex Sandro per Gatti? è un mistero dopo il campionato dell’anno scorso».

