L’ex difensore dell’Inter, Antonio Paganin, si è espresso così in merito ai cambiamenti fatti dai nerazzurri sul mercato

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex difensore dell’Inter, Antonio Paganin, ha parlato di come è cambiata la rosa dei nerazzurri tra l’anno scorso e quest’anno con le tante operazioni di mercato, sia in uscita che in entrata.

LE PAROLE – «L’Inter ha perso tanta anima con le cessioni di Dzeko, Lukaku e Brozovic, oltre ad Handanovic e D’Ambrosio. A livello tecnico Thuram e Arnautovic non possono rimpiazzare al momento Lukaku e Dzeko. Per ora vedo l’Inter un gradino sotto rispetto alle altre».

L’articolo Paganin: «Inter? Ha perso tanta anima con le cessioni» proviene da Inter News 24.

