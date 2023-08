Marko Arnautovic è tornato all’Inter dopo 13 anni: l’austriaco parla di come è cambiato caratterialmente dopo questo tempo

Arnautovic ha finalmente esaudito il proprio desiderio di tornare all’Inter, 13 dopo la prima volta, quando fu una meteora per via della giovane età, del comportamento e della forte concorrenza di quegli anni. Ai canali ufficiali del club nerazzurro ha parlato così.

QUANTO SONO CRESCIUTO? – «Tanto, ero una testa calda e non pensavo molto al calcio. Adesso è tutto diverso. Ho la mia famiglia, sono cresciuto come età e come carattere».

