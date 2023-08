L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, parla dell’interesse mai tramontato da parte dell’Inter per Scalvini

L’Inter non ha mai smesso di pensare a Giorgio Scalvini per la propria difesa, lo assicura Gianluca Di Marzio. L’esperto di calciomercato ha fatto il punto sul possibile ultimo colpo in difesa per i nerazzurri, in diretta su Sky Sport.

LE PAROLE – «Se l’Inter potesse scegliere, prenderebbe Scalvini. Operazione molto complicata per l’alta valutazione dell’Atalanta. Condizioni ai limiti dell’impossibile. Poi c’è Chalobah e Tomiyasu. Aveva proposto un prestito all’Arsenal, adesso può provare a prenderlo a titolo definitivo. Poi altre soluzioni come Tanganga e Lyanco».

L'articolo Di Marzio: «È Scalvini l'obiettivo proibitivo dell'Inter. Ecco le alternative per la difesa» proviene da Inter News 24.

