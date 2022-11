Sono queste le parole dell’esperto Antonio Paganin a TMW Radio, ecco cosa dice sulla difesa dell’Inter e sulla prima parte di stagione.

Ecco cosa dice Antonio Paganin su TMW Radio che parla dell’Inter e della sua prima parte di stagione: “Se vediamo l’ultima parte di campionato cambiano i numeri. Prima parte con caldo intenso e ritmi alti, si è vista grande difficoltà nell’alzare i ritmi. Come lo ha fatto anche lei, la situazione è cambiata in meglio.“

Conclude così il giornalista sull’Inter per quanto riguarda la difesa: “Nel pre-campionato si era già visto che a campo aperto soffrivano la velocità. Non è un mistero che Skriniar e De Vrij fanno fatica in queste circostanze, soprattutto senza una copertura ottimale. Si è trovata in un periodo di difficoltà, ma ora la marcia è completamente cambiata.“

