L’ex difensore Massimo Paganin ha analizzato l’ultima gara di campionato dei nerazzurri tessendo le lodi al tecnico degli emiliani.

Massimo Paganin al Corriere di Bologna ha parlato del match tra Inter e Bologna che ha visto i rossoblù rimontare due goal di svantaggio fuori casa; ecco le sue considerazioni. “I rossoblù sono maturati come squadra e hanno trovato una grande risposta al doppio vantaggio interista. Forse l’Inter ha pagato le energie spese in Europa ma il Bologna ha giocato una buona gara e sta trovando alternative nel suo percorso di crescita. Motta sta facendo da diverso tempo un ottimo lavoro e fa giocare la squadra con una identità precisa. Mi avevano già colpito con la Juventus e con il Milan era tutto un work in progress. Il Bologna resta in partita sul piano mentale“.

delusione Inter Dzeko Acerbi Srkiniar

Pronto per una big

“La squadra è stata aggiustata nel finale di mercato e ora emerge la qualità di Motta di esaltare il collettivo e valorizzare i giocatori. Il suo percorso è importante e ha scelto consapevolmente di restare a Bologna per crescere ancora. I segnali sono buone e a mio avviso è pronto per una big“. L’italo-brasiliano ha ovviamente giocato all’Inter con cui ha vinto il Triplete; negli ultimi mesi in realtà pare che la chiamata di qualche big gli sia arrivata. Aurelio De Laurentiis oggi stesso ha ammesso di aver parlato con l’ex centrocampista mentre nella passata stagione è stato accostato anche all’Inter nei momenti di massima difficoltà di Inzaghi; in questo caso non ci fu assolutamente nessun contatto.

