Paganin: «Scudetto? L’Inter resta la prima favorita» Le parole dell’allenatore

Intervenuto a TMWRadio, l’allenatore, Antonio Paganin ha espresso il suo parere sull’Inter, considerata una favorita per la vittoria del campionato.

LE PAROLE- «Sulla carta, al netto delle uscite, come organico rimane tra le 2-3 che possono pensare di ambire al titolo. Ho sentito l’analisi di Marotta, non credo che l’assalto arabo si fermerà qui. Sanno che le società italiane sono affamate di denaro fresco per reinvestire sul mercato. Non mi meraviglierei che nei prossimi giorni ci sia la corsa a tenere i campioni piuttosto che a comprare. L’Inter comunque è la prima favorita, ci sarà da dare però più continuità, viste le troppe sconfitte dell’anno scorso»

L’articolo Paganin: «Scudetto? L’Inter resta la prima favorita» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG