Condò: «Lukaku? L’Inter dovrà fare uno sforzo» Le parole del giornalista Sky

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato la situazione Inter–Chelsea per Romelu Lukaku.

LE PAROLE- «Una bella storia con l’Inter per il calciatore, ma il Chelsea è stato preso per il naso. Pagato 113 milioni, poi ha ottenuto 8 milioni per un prestito. Credo che i Blues vogliano di più ora, l’Inter deve fare uno sforzo e lo farà nei prossimi giorni»

L’articolo Condò: «Lukaku? L’Inter dovrà fare uno sforzo» proviene da Inter News 24.

