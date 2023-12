Antonio Paganin, ex difensore nerazzurro, ha voluto parlare dell’Inter analizzando il rinnovo di Lautaro Martinez

Intervistato da TMW, Antonio Paganin ha ancora parlato dell’Inter e del rinnovo del suo capitano Lautaro Martinez.

«Non sottovaluterei il messaggio inviato in sede di rinnovo da Lautaro. Quando il capitano rinnova in maniera incondizionata, chiaro che la spinta anche per gli altri è forte. Non penso però che l’Inter abbia fatto calcoli in Champions, a febbraio non sai in che condizioni arrivano le squadre».

