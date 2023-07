I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per un test amichevole a Saint-Vincent Chatillon: pagelle Cagliari Juventus Next Gen

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per un test amichevole a Saint-Vincent Chatillon: pagelle Cagliari Juventus Next Gen.

Garofani 6.5 – Il Cagliari sviluppa il gioco sulle due fasce, con diversi cross che piovono al centro dell’area di rigore. Lui è attentissimo nelle uscite, stoppa sul nascere diverse minacce. Dal 46′ Gori 5 – Cagliari più pericoloso nella ripresa, lui resiste all’urto fino ai gol di Luvumbo: nessuna colpa sul primo, scivola sfortunatamente sul secondo e nel terzo ha grandi responsabilità.

Savona 6.5 – Dal suo lato Augello spinge molto. Prova a contenerlo, dandogli il fondo del campo. Sempre diligente nella sua marcatura. Dal 46′ Leo 6 – Da braccetto di destra, come lo scorso anno al Foggia.

Poli 6.5 – Corpo a corpo con Pavoletti. Lotta fisica, di esperienza, la vince il capitano della Juventus concedendo pochissimo all’attaccante cagliaritano. Dal 46′ De Marino 6 – Mette la sua esperienza per guidare il reparto nel secondo tempo.

Muharemovic 6.5 – Inizio un po’ in difficoltà, Oristanio è un cliente scomodo in avvio. Poi prende le contromisure e non si fa mai superare dal suo versante di campo. Dal 62′ Citi 6 – Anche lui alla prima in Seconda squadra.

Mulazzi 6.5 – Totale sulla fascia destra. Si abbassa per aiutare la difesa, si alza per graffiare in zona gol. E in un frangente ci va parecchio vicino, ma sono tanti gli spunti da cui prendere nota. Dal 46′ Lipari 6 – Tanto movimento in avanti.

Maressa 6 – Primo gettone con la Next Gen per il classe 2004. Fa bene le due fasi, senza grandi sbavature ma senza neanche tantissimi lampi. Dal 62′ Valdesi 6 – Più copertura rispetto al compagno.

Sersanti 6 – Con la sua solita dose di generosità in mezzo al campo. Nell’interdizione ci mette il sigillo in un paio di minacce davanti alla difesa. Dal 46′ Perotti 6.5 – Bene in fase difensiva, sbroglia l’area da diversi pericoli.

Cudrig 6 – L’esperimento più interessante effettuato da Brambilla. Da attaccante a mezz’ala oggi: l’istinto lo porta ad inserirsi con frequenza, la sua intelligenza tattica garantisce equilibrio al reparto. Dal 46′ Doratiotto 6 – Con personalità all’esordio in Next Gen. Qualche pericolo dalle sue palle inattive.

Turicchia 6.5 – Ha subito gamba per spingere, per sventagliare: l’intesa col collega in fascia opposta, Mulazzi, è già oliata. Prime prove d’intesa di una stagione che li vedrà protagonisti. Dal 46′ Rouhi 6 – Spinge meno del solito, più compiti in copertura oggi.

Cerri 6.5 – È il punto di riferimento offensivo con le sue sponde. Sbaglia davvero poco e mette ordine con le sue giocate ad allargare la manovra. Dal 46′ Da Graca 5 – Fuori dal gioco.

Mbangula 6 – È sicuramente il più pericoloso del primo tempo della Juventus. Due occasioni nitide dentro l’area di rigore, ma Obert e Radunovic gli impediscono di trovare la prima gioia all’esordio in Next Gen. Dal 46′ Mancini 5.5 – Prova a farsi largo col fisico ma è asfissiante la morsa della difesa del Cagliari.

All. Brambilla 6 – Primo tempo positivo, ripresa più complicata. Buoni segnali comunque per il tecnico.

