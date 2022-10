Le pagelle del match tra Chelsea e Milan Primavera, gara valida per la terza giornata dei gironi di UEFA Youth League

Il Milan Primavera pareggia 1-1 contro il Chelsea nella terza giornata dei gironi di Youth League. Ecco le pagelle del match.

Nava 6,5: Chiamato in causa diverse volte risponde sempre presente.

Bakoune 6: Buona personalità, cala nel secondo tempo dove viene più volte infilato da Sturge.

Paloschi 7: Primo tempo di amministrazione, sale in cattedra nella ripresa dove la difesa rossonera viene sollecitata più volte. Senza Coubis, è lui il gigante della retroguardia.

Simic 7: Come il compagno di reparto, dalle sue parti non si passa. Ha il merito del gol.

Bartesaghi 5,5: Fa quel che può ma delle sue parti Idowu è ispiratissimo e lo salta più volte.

Eletu 6: Primo tempo da gigante, nella ripresa va in difficoltà all’alzarsi dei ritmi. (Dal 61′ Pluvio 6: Fa legna in una zona dove il Milan stava soffrendo)

Marshage 5,5: Perde troppi palloni in impostazione.

Zeroli 6: Primo tempo da manuale della mezzala, poi soffre come tutta la squadra nella ripresa. (Dal 67′ Stalmach 6: Esordio ok per il polacco. Con il suo ingresso il Milan cresce nel finale)

Traorè 6,5: Fa impazzire Sturge con dribbling ubriacanti e giocate da urlo. Con un po’ più di concretezza può essere maggiormente decisivo. (Dal 67′ Alesi 6: Buona personalità messa in campo dal classe ’04)

Mangiameli 6: Lotta e sacrificio con i rognosi difensori del Chelsea. (Dal 61′ Longhi 6: Sfiora l’eurogol in rovesciata)

El Hilali 6: Vicino anche lui al gol nel finale dopo una gara a servizio della squadra, da capitano vero.

