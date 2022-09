Pagelle Fiorentina Milan Primavera 1-0: i voti ai protagonisti del match valido per la quarta giornata di campionato

Le pagelle del match tra Fiorentina e Milan Primavera. I voti ai protagonisti della gara di Firenze, valida per la quarta giornata di campionato.

Nava 6: Non ha colpe sul gol, per il resto non chiamato a grandi interventi.

Bakoune 5,5: Meno pungente in fase offensiva, soffre la fantasia di Di Stefano.

Coubis 7: Un muro. Efficace sia in marcatura che quando puntato 1 contro 1.

Paloschi 6: Ordinato dietro. (Dall’85’ Simic 6: Esordio per lui. Sfiora il gol nel finale)

Bozzolan 6: Chiamato agli straordinari contro un ispiratissimo Capasso. Concede il giusto.

Eletu 5,5: Meno lucido del solito in regia.

Zeroli 5,5: Non trova gli inserimenti giusti. (Dal 67′ Pluvio 6: Prova a farsi vedere in fase offensiva)

Foglio 5,5: Soffre l’intensità della viola a centrocampo. (Dal 67′ Marshage 6: Serve un grande assist che per poco non si tramuta in gol per Simic).

Omoregbe 5,5: Sciupa una grandissima occasione nel primo tempo. (Dal 54′ Cuenca 6: Cerca qualche giocata interessante)

Gala 5: Fuori posizione sull’esterno, si sacrifica ma commette tanti errori tecnici. (Dal 54′ Traorè 6,5: Il suo ingresso cambia volto al Milan e dà pericolosità)

El Hilali 5,5: Ci prova dalla distanza, ma non è giornata.

