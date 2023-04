La Gazzetta dello Sport scrive le pagelle della magica notte a Lisbona dell’Inter contro il Benfica: tutti i voti

La Gazzetta dello Sport promuove l’Inter nella notte al Da Luz, quando ha conseguito la vittoria per 2-0 contro i padroni di casa del Benfica:

PAGELLE– 8 per il sardo al pari di Bastoni e dello stesso Inzaghi. Mezzo voto in meno per Onana e Acerbi; il 7 va a Darmian, Brozovic, Lukaku e Mkhitaryan. Dumfries 6,5, 6 Correa e Dimarco. Dietro la lavagna, con il 5,5, finiscono Dzeko, Lautaro e Gosens.

L’articolo Pagelle GdS su Inter: insufficienze a Lautaro e Dzeko proviene da Inter News 24.

