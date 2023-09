Inter e Fiorentina si sfidano per un match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A: queste le pagelle dei protagonisti

Inter e Fiorentina sono scese in campo alle ore 18:30 a San Siro per un match valido per il terzo turno di Serie A: ecco le pagelle dei protagonisti sul terreno di gioco.

Nerazzurri in vantaggio all’intervallo grazie alla prima rete stagionale di Thuram, su assist di Dimarco.

TOP a fine primo tempo: Thuram

FLOP a fine primo tempo: //

L’Inter dilaga nel secondo tempo. Lautaro ne fa due, Calhanoglu realizza dal dischetto. Spettacolo a San Siro!

TOP al termine del match: Lautaro

FLOP al termine del match: //

Pagelle Inter

Sommer 6.5; Darmian 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 7-; Dumfries 6 (Cuadrado 7-), Barella 6+ (Frattesi 6+), Calhanoglu 7 (Asllani s.v.), Mkhitaryan 6+, Dimarco 7 (Carlos Augusto 6); Lautaro 8, Thuram 7.5 (Arnautovic 6+). All. Inzaghi 7

