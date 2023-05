Le pagelle dei protagonisti di Inter-Sassuolo, match valido per il trentacinquesimo turno del campionato di Serie A: TOP e FLOP della partita

Inter e Sassuolo sono in campo a San Siro per il match valido per il 35° turno di Serie A: queste le pagelle dei protagonisti.

TOP nel primo tempo: Lukaku

FLOP nel primo tempo: Brozovic

Nerazzurri in vantaggio all’intervallo grazie ad un grandissimo gol di Lukaku, che mostra tutta la propria forza fisica alla difesa avversaria. Neroverdi pericolosi diverse volte, protagonista anche Handanovic a mantenere in vantaggio la propria squadra.

TOP a fine partita: Lukaku

FLOP a fine partita: D’Ambrosio

Succede di tutto alla ripresa. La squadra di Inzaghi passa in vantaggio di due gol con l’autorete di Tressoldi e poi di tre col gol di Luataro. Poi il blackout e la paura con il gol del 3 ad 1 e del 3 a 2 del Sassuolo. Alla fine Lukaku scaccia via le paure.

Pagelle Inter

Handanovic 7; D’Ambrosio 6-, de Vrij 6 (Bastoni s.v.), Acerbi 6+; Bellanova 7- (Darmian 6), Gagliardini 6, Brozovic 6, Mkhitaryan 6 (Asllani 6-), Dimarco 6+ (Gosens 6-); Lukaku 8.5, Correa 6.5 (Lautaro 7).

