Pagelle Juve Lecce, i giornali votano il peggiore in campo tra le fila dei bianconeri: «Sbaglia continuamente». Il giudizio

I giornali sportivi oggi in edicola stilano le pagelle della Juventus dopo il successo dei bianconeri contro il Lecce. Poche le note veramente negative, con anche Danilo che arriva alla sufficienza nonostante l’errore sul rigore.

E c’è chi invece, come Cuadrado, viene bocciato per un ingresso in campo che, secondo la Gazzetta dello Sport, è insufficiente. Confuso, soffre la verve di Banda e sbaglia quasi tutto: ieri il colombiano non è entrato veramente in partita.

