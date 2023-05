Infortunio De Sciglio, i tifosi bianconeri aspettano il rientro del terzino dopo il grave stop di ieri: i messaggi per lui

Per Mattia De Sciglio stagione finita dopo la lesione al legamento crociato, che certifica un gravissimo infortunio come si era temuto già ieri per la sua uscita in barella.

la rovina della juve,sono alcuni juventini stessi,che godono per l’infortunio di de sciglio.

fate proprio schifo — bea vuole un’allenatore (@bchiesa_) May 4, 2023

Dispiace per #DeSciglio , forza Mattia ,ti aspettiamo.

Non ho visto la partita come si è fatto male?#juve #juventus #JuveLecce — Ingrid mentirosa #iostoconLaJuventus (@ingrid_perrod) May 4, 2023

I tifosi della Juve, però, si stringono al loro giocatore e tramite i social gli hanno fatto dei pronti auguri di guarigione, con la speranza di rivederlo presto in campo.

The post Infortunio De Sciglio, i tifosi lo aspettano: «Torna presto Mattia» – GALLERY appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG