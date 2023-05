Massimiliano Allegri zittisce De Laurentiis dopo l’ennesimo attacco del presidente del Napoli alla Juventus: le sue parole

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, parla così dell’ennesimo attacco di De Laurentiis alla Juve.

PAROLE DE LAURENTIIS – «Non ho da dire niente a riguardo, posso solo fargli i complimenti per uno scudetto strameritato. Che si goda questo scudetto, è il suo primo. Glielo consiglio, anche se ne accetta pochi di consigli, di goderselo come io non scordo mai i primi al Milan e alla Juve. Essendo il primo, credo che se lo debba godere in tutto. Che festeggi, è la cosa migliore».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ALLEGRI POST JUVE-LECCE

