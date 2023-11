I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la tredicesima giornata di Serie C 2023/24: pagelle Juventus Next Gen Carrarese

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la tredicesima giornata di Serie C 2023/24: pagelle Juventus Next Gen Carrarese.

Daffara 6 – Si sporca poco i guantoni, la Carrarese non centra mai la porta. Eccezion fatta per l’incornata di Panico: ravvicinata, su cui non può farci niente.

Huijsen 6 – Braccetto di destra, difende sì ma ha anche licenza di attaccare. Sale tanto, soprattutto nel primo tempo, aggiungendo pericolosità alla manovra.

Poli 6 – Vero baluardo difensivo. Salva un gol già fatto di Zuelli, oltre a tanti altri interventi. Non perfetto però sul gol vittoria di Panico: troppa libertà a Capello, autore del cross vincente.

Muharemovic 5 – Nel primo tempo ci mette una pezza in un paio di occasioni, ma è grave l’errore sul gol nella ripresa della Carrarese. Si perde completamente Panico, che lo anticipa in area piccola e fulmina Daffara. Dal 74′ Anghelè 5.5 – Due buone chances in area, poco convinto nell’impatto col pallone.

Savona 6 – Il gol dei toscani prende forma dal suo lato. Ma è questo il leit motiv della sua partita, in cui attacca meno ma si preoccupa di mantenere un profilo più basso, più coperto.

Comenencia 6 – Torna titolare dopo la firma in Coppa Italia. A centrocampo si fa sentire, con muscoli e sostanza. Ma è anche un jolly aggiunto con i suoi inserimenti offensivi. Dal 74′ Palumbo 6 – Qualche traiettoria interessante da calcio piazzato, aumenta le soluzioni offensive.

Hasa 6 – Sventaglia, chiama il pallone, lo riceve e smista. Meno preciso del solito a volte, ma il flusso passa tanto dai suoi piedi.

Nonge 5.5 – L’essenza di Nonge oggi: può fare quello che vuole palla al piede, straripante quando cambia direzione, ma regala due punizioni al limite alla Carrarese e rischia l’espulsione. Cestina anche una potenziale chance al limite per un dribbling lezioso di troppo. Dal 60′ Mbangula 6 – Frizzante in avanti, ondeggia pericolosamente tra le linee.

Turicchia 6 – Lo smalto non è dei migliori, e ci sta anche dopo l’infortunio. Ma non rinuncia comunque ad attaccare nonostante non sia sempre preciso. Dall’88’ Cerri SV.

Yildiz 6.5 – C’è una Next Gen con e senza Yildiz. Presenza COSTANTE in ogni azione: d’altronde, quando scende dalla Prima squadra lo fa per incidere. Piccola pecca: i compagni molto spesso non lo accompagnano.

Guerra 5 – Idea giusta nel primo tempo nel servire Yildiz (che poi sbaglia). Ma è l’unico lampo in una partita in cui non viene servito praticamente mai.

All. Conte (Brambilla squalificato) 6 – Concesso poco alla Carrarese, cinica (parecchio) al Moccagatta. Rammarico di non aver tramutato in occasioni da gol la grande mole di gioco creata.

