I voti e i giudizi ai protagonisti del turno infrasettimanale, valido per la 27esima giornata di Serie C: pagelle Juventus Next Gen Lucchese.

Daffara 6,5 – È ancora una volta decisivo, salva il risultato nel secondo tempo con due grandi interventi. Sempre più una sicurezza per Brambilla e la sua squadra.

Stivanello 6 – Si disimpegna con grande attenzione dopo il difficile avvio di match, con la Lucchese subito in grande pressione ed in vantaggio. Cresce col passare dei minuti e chiude con sicurezza.

Muharemovic 6,5 – Deve fare il lavoro del capitano e veterano Poli ed è il difensore in rosa più adatto: guida la difesa con grande attenzione ed una leadership sempre più sua.

Stramaccioni 6 – Buona gara difensiva, senza particolari sbavature. Anche lui sa resistere e fare buona guardia quando c’è da soffrire.

Perotti 5,5 – Non incide mai in zona d’attacco ed è poco coinvolto e spesso fuori dal gioco. Bocciato a fine primo tempo da Brambilla. Dal 46′ Comenencia 6 – Il suo ingresso porta freschezza e maggiore corsa e sostanza sulla fascia destra.

Salifou 5 – Fatica nel complicato primo tempo della Next Gen. Lui è uno dei più sottotono, non riesce mai ad entrare nel match. Dal 46′ Sekulov 6 – Cambia il volto della squadra con la sua imprevedibilità. Nel giro di pochi minuti, dalla sua parte, arriva l’inserimento di Turicchia che porta al pareggio di Anghelè.

Palumbo 6 – Buona prestazione di palleggio in mezzo al campo fino ai problemi fisici e al forfait per crampi. È lui il titolare di Brambilla in quel ruolo. Dal 75′ Bonetti s.v.

Hasa 6 – È uno degli insostituibili di Brambilla, anche in una giornata in cui non è particolarmente ispirato. È lui il vero motore del centrocampo bianconero.

Turicchia 7 – Nel primo tempo le uniche occasioni sono le sue. Ad inizio ripresa diventa invece decisivo con l’assist per Anghelè. La sua firma sul match è pari a quella dell’attaccante. Dal 75′ Rouhi s.v.

Guerra 5,5 – Di fatto, non ha occasioni all’interno dell’area di rigore avversaria. Corsa e sacrificio, come al solito, non mancano, ma stasera non ha mai inciso in zona gol.

Anghelè 7 – Stop e palla vicina all’incrocio per l’1-1 e la sua seconda rete in Next Gen. Il gol è pesante perché prolunga la serie positiva dei bianconeri. È sempre più dentro al progetto.

All. Brambilla 6 – La squadra soffre nel primo tempo e va sotto, ma ha un’ottima reazione ad inizio ripresa e la pareggia subito. Posto playoff consolidato e striscia di imbattibilità prolungata: un buon punto al Moccagatta.

