Pagelle Milan Cagliari Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la quinta giornata di campionato

Ecco le pagelle del match tra Milan e Cagliari Primavera. I voti ai protagonisti del match del PUMA House of Football.

TOP – Bakoune: Personalità e classe per questo 2006. Impenetrabile in fase difensiva, buona spinta in avanti.

FLOP – El Hilali: Sacrificio ma poca ispirazione in questi primi 45 minuti.

The post Pagelle Milan Cagliari Primavera: i voti ai protagonisti del match appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG