I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la sesta giornata di poule Scudetto: pagelle Milan Juventus femminile

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la sesta giornata di poule Scudetto: pagelle Milan Juventus femminile.

TOP: Piemonte

FLOP: Fusetti

VOTI:

Giuliani 5,5 – Pronti via dopo 19” subisce il gol dello 0-1 e allo scadere del primo tempo il raddoppio bianconero. Poco può fare

Bergamaschi 6 – Ingaggia spesso duelli con Bonansea, con la bianconera che è una vera è propria spina nel fianco per lei. Ha il merito di servire l’assist a Vigilucci per il 2-2

Fusetti 5 – Si fa sorprendere come tutta la difesa dopo pochi secondi sull’azione che porta al gol bianconero. In occasione del raddoppio della Juve sbaglia i tempi di lettura. Più di una colpa anche sul terzo gol

Nouwen 6 – ha il merito di servire l’assist del 3-3 a Dompig, ma comunque la difesa incassa troppo

Thrige 5,5 – Prova a proporsi in fase offensiva ma è contenuta. In fase difensiva soffre come il resto delle compagne di reparto

Adami 5,5 – Lotta in mezzo al campo ma spesso ad avere la meglio nei contrasti sono le bianconere ad avere la meglio (84′ Mascarello S.V.)

Grimshaw 6 – la migliore delle rossonere nel primo tempo, tanta corsa e sacrificio

K. Dubcova 5 – riceve e difende pochi palloni, mai pericolosa in attacco (46′ Thomas 6,5)

Dompig 7– seconda partita da titolare, buoni spunti ma ben contenuta il più delle volte. Nella ripresa sfrutta l’assist di Nouwen per il 3-3 (75′ Soffia)

Vigilucci 6,5 – al pari di Dubcova nel primo tempo non riesce a creare pericoli per la difesa bianconera. Nella ripresa ha il merito di segnare il gol del momentaneo 2-2

Piemonte 7 – lotta e difende palloni, ha l’occasione del pari ma il suo pallonetto è impreciso. Nel secondo tempo entra agguerrita e in pochi minuti crea tre nette palle gol. Una di queste porta al 1-2.

The post Pagelle Milan Juventus Femminile: Piemonte ci mette la firma, male Fusetti appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG