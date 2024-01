Pagelle Milan Roma: i voti ai protagonisti del match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A 2023/24

Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Roma, valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP: Olivier Giroud, per la terza volta consecutiva, raggiunge la doppia cifra in Serie A. Al netto del gol la prestazione dell’attaccante francese è stata di grande autorevolezza, con l’assist a Theo Hernandez la ciliegina sulla torta. Come lui anche Pulisic ha dato un’ottimo contributo alla vittoria dei rossoneri Tra i promossi anche la coppia Kjaer-Gabbia, che annulla l’attacco avversario.. Prestazione a due volti per Leao: bene nel primo tempo, male nella ripresa. Nella Roma in pochi spiccano nell’undici titolare. A dare la sveglia alla squadra è stato necessario l’ingresso dalla panchina di Lorenzo Pellegrini, che non solo si guadagna il rigore, ma crea le principali chance per i suoi.

FLOP: Una partita tutto sommato comoda per il Milan, con una Roma che non sembrava in grado di creare problemi ai rossoneri. Per questo il rigore causato da Calabria è un errore da matita rossa, specie perché il movimento di Pellegrini non era verso la porta. Bocciato anche Mancini: nervoso falloso, spesso superato agevolmente dagli attaccanti avversari. Anche Lukaku bocciato: è vero che i compagni non lo cercano, ma lui fa poco per mettersi in mostra.

