Le pagelle dei protagonisti del match tra Sassuolo e Fiorentina, valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

TOP: Consigli ha compiuto un paio di parate importantissime nella ripresa. Il rigore parato su Bonaventura è la ciliegina di una prestazione superlativa da parte dell’estremo difensore neroverde.

FLOP: Il rigore sbagliato pesa tantissimo per Bonaventura, solitamente è sempre tra i migliori ma l’errore dal dischetto costato il pari alla Fiorentina lo mette nella lista dei peggiori, ma in casa viola non è il solo.

VOTI:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7.5; Toljan 6 (85′ Missori s.v.), Erlic 6.5, Ferrari 6, Pedersen 6.5; Boloca 6.5, M. Henrique 6; Berardi 6 (80′ Bajrami s.v), Thorstvedt 6.5, Laurienté 5.5 (76′ Tressoldi 6); Pinamonti 7 (85′ Mulattieri s.v.). Allenatore: Dionisi 6.5.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 5.5, Milenkovic 5.5, Quarta 6, Biraghi 5.5; Arthur 5 (52′ Duncan 5.5), Mandragora 5 (52′ Beltran 5.5); Ikonè 5, Bonaventura 5 (80′ Barak s.v.), Brekalo 5 (74′ Parisi 6); Nzola 5. Allenatore: Italiano 5.5.

