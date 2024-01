Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn al termine della sconfitta esterna contro il Sassuolo

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn al termine della sconfitta esterna contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Analizzando la partita nel primo tempo non è stato bello e abbiamo giocato sotto ritmo. Nel secondo si è ribaltato tutto e abbiamo creato tante situazione. Siamo arrivati benissimo nella loro area. Peccato perché potevano essere punti importanti per noi e la nostra bellissima classifica. Il Sassuolo è sempre una squadra con qualità e talento, sapevamo potevano partire forte perché avevano necessità di fare punti. Può starci di subire anche la qualità dell’avversario, ma nel complesso meritavamo almeno il pari. Rigore? Ci sono le gerarchie, il primo è Nico ma non c’è. Bonaventura è uno che sa tirarli ma si fermano sempre in 4-5 a tirarli a fine allenamento. Continuità? Vogliamo continuare a crescere e migliorare per restare in questa posizione di classifica. Dobbiamo segnare di più, mentre dietro siamo cresciuti tantissimo. Lavoreremo dove sappiamo che possiamo fare qualcosa in più. Parisi? Abbiamo provato la soluzione più avanzato».

