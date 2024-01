Tiago Pinto, gm della Roma, ha parlato a The Athletic del futuro e del lavoro svolto in giallorosso in tre anni

PAROLE – «Non sono il tipo di persona che lavora 15 anni nello stesso posto e che vuole sentirsi a proprio agio, mi piacciono i rischi, le sfide. Penso che il ciclo sia vicino alla fine. Non sto parlando del ciclo Roma o del ciclo Friedkin, ma la missione che avevo era quasi compiuta. Personalmente mi sento stanco».

FUTURO – «Premier League? È il campionato in cui tutti vogliono essere; i giocatori, gli allenatori e i dirigenti. È il migliore al mondo. Mi piacerebbe fare quell’esperienza prima o poi. Dopo la Roma sono pronto a tutto».

