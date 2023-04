I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30esima giornata di Serie A: pagelle Sassuolo Juve

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30esima giornata di Serie A: pagelle Sassuolo Juve.

Perin 7 – Un’altra parata da fenomeno sul primo tentativo di Defrel, qualche minuto dopo può nulla

Gatti 6.5 – Sempre più personalità, anche nella fase offensiva

Bremer 6 -Se la Juve soffre così tanto non è colpa sua ma di chi gli sta davanti

Danilo 6.5 – Uno dei più lucidi, anche nel proporsi nella metà campo avversaria

Barbieri 6 – Esordio da titolare, attento in fase difensiva. Dal 57′ Cuadrado 6 – Entra con decisione ma non è un fattore

Paredes 5 – Anonimo, davvero è tutto qui? Maxime Lopez lo scherma e lui non fa nulla per sfilarsi. Dal 82′ Pogba 6.5 – Mini segnali incoraggianti

Fagioli 4.5 – Quasi goffo in occasione del gol di Defrel. Si sente responsabile ed esce dal campo in lacrime. Dal 66′ Miretti 5.5 – Non un impatto memorabile, qualche errore tecnico

Rabiot 6 – Come spesso gli capita viene fuori alla distanza. Consigli gli nega l’ennesimo gol stagionale

Kostic 6– Grande primo tempo, poi si spegne alla lunga. Dal 66′ Chiesa 6.5 – Con tutta la voglia del mondo, non basta

Milik 5 – Allegri gli chiede di abbassarsi: lui lo fa ma pulisce pochi palloni e lascia solo Vlahovic. Dal 57′ Di Maria 6.5 – Entra ispirato, gli manca poco per essere decisivo

Vlahovic 5 – Solita storia, si dà da fare ma combina poco o nulla e soprattutto non fa gol

All Allegri 5.5 – Seconda sconfitta consecutiva in campionato, perde il secondo posto ‘reale’ a cui tiene tanto

The post Pagelle Sassuolo Juve: Fagioli stecca, Perin ancora miracoloso VOTI appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG