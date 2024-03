I voti ai protagonisti del match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Torino Fiorentina

Le pagelle dei protagonisti del match Torino Fiorentina, valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP: Bellanova infila un’altra ottima prestazione. L’esterno del Torino è protagonista di un primo tempo brillante. Nella ripresa con un uomo in meno i granata concedendo il palleggio ai viola però si aprono gli spazi per i contropiedi, dove l’esterno si fa sentire. Ottimi anche Zapata, che pur senza gol ha fatto un gran lavoro, specie nella ripresa, e Buongiorno.

FLOP: Il ritorno nel suo ex stadio è difficile per Belotti: il gallo, fischiato ad ogni tocco di palla, si vede pochissimo e non incide nella partita.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6.5, Buongiorno 7, Masina 6.5; Bellanova 7, Linetty 6.5 (86′ Sazonov sv), Ilic sv (9′ Ricci 5), Rodriguez 6.5; Vlasic 6; Zapata 7 (84′ Pellegri sv), Sanabria 5.5 (46′ Gineitis 6.5).

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6, Milenkovic 6.5, Ranieri 5.5 (54′ Mandragora 6), Biraghi 6; Arthur 5.5 (46′ Maxime Lopez 6), Bonaventura 6.5 (85′ Nzola sv); Gonzalez 5.5, Beltran 5.5 (46′ Barak 5.5), Sottil 5.5 (68′ Ikoné 6); Belotti 5.

