Lazar Samardzic è rimasto a guardare i compagni dalla panchina nel pareggio dell’Udinese con la Salernitana. Il fantasista dei friulani non è entrato a causa dell’espulsione di Ebosele, che ha costretto Cioffi a fare altre scelte. Di seguito le parole del tecnico ai canali ufficiali del club.

«Venivamo da un filotto positivo di cinque punti in tre partite. La gara di Genova è stata una delusione per me, quindi finito un ciclo se ne apre un altro. Lazar non è stato il peggiore in campo contro il Genoa, ma ho deciso di inserire più fisicità per permettere ai quinti di giocare più alti. Non c’è nessun caso Samardzic, arriverà il momento in cui dimostrerà quello che vale»

