Luca Marelli ha parlato ai microfoni di DAZN della Moviola di Monza Roma. Di seguito le sue parole.

«Sul gol annullato a Cristante dura molto la revisione perché è stato utilizzato il cross-air e non il SAOT, ossia il fuorigioco semiautomatico. In sala VAR è stato utilizzato quindi un sistema di riserva, che veniva utilizzato fino a gennaio dello scorso anno. Può capitare che un sistema elettronico si inceppi. Al 40′ c’è un contrasto a centrocampo tra Paredes e Djuric. Dal replay si vede che l’argentino, con Djuric a terra, rifila una tacchettata all’avversario. Se vediamo il movimento non ha senso il piede appoggiato lì, ha rischiato molto. Se in sala VAR se ne fossero accorti avrebbero scelto per il rosso diretto perché è una condotta violenta. Il rigore per la Roma è giusto perché Bondo trattiene Huijsen per la maglia e poi c’è anche un contatto con le gambe».

