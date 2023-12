L’ex portiere Gianluca Pagliuca ha detto la sua sull’attuale campionato italiano.

Gianluca Pagliuca a Radio Anch’io Lo Sport ha parlato di Inter e di Serie A in generale. “I presupposti per la seconda stella ci sono, ma la Juve senza le coppe è molto pericolosa e il Milan senza la Champions avrà voglia di rivalsa. Non diamo per morto nemmeno il Napoli. Ovviamente l’Inter è la più forte e completa, ma con quattro punti bastano due pareggi e le altre ti riprendono. La mia speranza è che vincano, ma non è ancora detta”.

Lautaro Martinez

Sugli estremi difensori

“Non mi aspettavo Sommer così, è stata una piacevole sorpresa, anche se tra nazionale e Bayern Monaco avevo visto che era un buonissimo portiere. Non credevo però si inserisse così velocemente nel nostro campionato. Oggi vedo anche tanti portieri italiani bravi, non c’è solo Donnarumma. La cosa mi fa molto piacere, vedi Vicario al Tottenham ma anche Meret o Provedel. Forse è un fatto di generazione”.

Similitudini con l’Inter del 1998

“Avevamo una grandissima squadra, ma avevamo contro anche una grandissima Juventus che arrivò in finale di Champions perdendo col Real Madrid. Quest’anno ci sono rivali forti, ma l’Inter è la più completa”.

La crescita del Toro

“Un giocatore fantastico, maturo. Dopo il Mondiale ha preso autorevolezza. E’ molto migliorato, più continuo. Negli anni scorsi segnava più contro le squadre deboli, oggi ha una continuità incredibile. Aver vinto quel Mondiale gli ha dato autostima”.

