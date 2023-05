Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter e del Bologna, ha parlato a Radio Anch’Io Sport su Radio Rai

«L’Inter parte favorita, però del Milan non mi fido mai soprattutto ora che non sta facendo bene. I nerazzurri ha ottime possibilità e spero vada in finale. I rossoneri domani venderanno cara la pelle».

ONANA-MAIGNAN – «Sono tutti e due molto forti e io scelgo Maignan, ma devo fare anche i complimenti a Onana perché sta facendo una stagione importante e non me lo aspettavo».

SAMPDORIA – «Mi dispiace tanto per la situazione, ma quando un presidente arriva per fare altro e non per pensare alla squadra la situazione è questa. Io speri che si fermi tutto alla retrocessione e non a qualcosa di più.

