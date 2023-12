L’ex portiere Gianluca Pagliuca si è espresso su diversi estremi difensori della Serie A.

Gianluca Pagliuca a Tuttosport ha parlato di portieri e non solo. “Da bolognese spero che Motta rimanga ancora un altro anno qui. Di Thiago mi piace, oltre a come opera benissimo sul campo, il non parlare mai a sproposito. E poi non va dimenticato il grande lavoro fatto da Giovanni Sartori sul mercato: con Marotta è il miglior dirigente italiano in circolazione”.

Sullo svizzero

“Tanta roba. Lo svizzero mi ha sorpreso. Pensavo facesse più fatica a imporsi in Italia, invece fa sempre parate determinanti. Sommer ha commesso finora un solo errore con il Sassuolo, ma può capitare. In tante altre gare, invece, è risultato decisivo. La dirigenza dell’Inter è stata bravissima a vendere Onana a 57 milioni, sostituendolo a pochi soldi con uno che rende di più e para meglio“.

Andre’ Onana

La costruzione dal basso

“Quello di saper impostare può essere un valore aggiunto, ma il portiere forte è quello che sa parare. Inutile avere piedi da centrocampista, se poi tra i pali fai errori e subisci gol parabili…“.

Il confronto Maignan-Donnarumma

“È forte, ma nelle ultime gare ha fatto qualche errore. Tra lui e Donnarumma la critica utilizza due pesi e due misure… Quando sbaglia Maignan le papere passano sotto silenzio; mentre su Gigio noto un accanimento preventivo. Ogni errore di Donnarumma viene sempre sottolineato e si tende a massacrarlo. Peccato che quando è decisivo in positivo come a Dortmund, dove ha fatto 4 parate decisive per il passaggio del turno in Champions League, non se ne parli. Per me Gigio rimane il portiere italiano più forte, un patrimonio del nostro calcio che andrebbe maggiormente supportato e tutelato“.

