Il Palermo sarebbe in trattativa con l’Udinese per riportare Ilija Nestorovski in rosanero. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, il Palermo starebbe lavorando con l’Udinese per il ritorno di Ilija Nestorovski. L’attaccante macedone è ritenuto infatti come il compagno di reparto ideale di Brunori.

Nestorovski era stato cercato già a gennaio, ma non se ne fece nulla anche per via dell’infortunio di Deulofeu. Adesso l’Udinese potrebbe anche decidere di liberarlo a parametro zero.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG